Татаров продолжает контролировать силовиков в ОП, - Бутусов

22 декабря, 2020, 11:27

Журналист Юрий Бутусов заявил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров сохранил свое влияние в ОП после отстранения от полномочий 21 декабря

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Информация об отстранении Татарова от должности, которую озвучил пиар-советник ОП Михаил Подоляк, не соответствует действительности", - отметил Бутусов.

По данным его источников, после получения подозрения в НАБУ в понедельник, 21 декабря, Олег Татаров поехал в ОПУ, где продолжил работу на своем рабочем месте.

Бутусов отметил, что после выдвижения Татарову подозрения, чиновник передал полномочия по контролю за НАБУ другому заместителю главы ОП Андрею Смирнову.

"Однако сохранил полномочия по контролю всех других правоохранительных органов. Никаких решений по перераспределению обязанностей в ОП сам Татаров принимать не правомочен, это могут сделать либо президент, либо глава ОП, а никаких решений ни Зеленский, ни Ермак по Татарову не принимали. Мнение Подоляка официальной позицией не является, поскольку в отличие от Татарова он внештатный сотрудник ОП", - добавил журналист.

Он отметил, что Татаров продолжает контролировать группу руководителей силовых структур в ОП.

"К мнению Татарова особенно прислушиваются и. о. главы ГБР Алексей Сухачев, а также заместители генерального прокурора Игорь Мустеца и Алексей Симоненко", - рассказал Бутусов.

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По его словам, после заявления Подоляка Татаров посетил Офис президента по важному делу - в понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил председателем Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП чиновник.

"Таким образом, Офис президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинения в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского и не принимает никаких решений об устранении подозреваемого в коррупции с должности. Заявления пиарщиков призваны скрыть бездеятельность президента, который боится убрать Татарова и тем самым обвалить конструкцию своих отношений с экс-заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым", - считает Бутусов.

"Если Офис президента хочет показать гражданам реальное устранение подозреваемого Татарова от должности, об этом должно быть официальное решение на сайте президента Украины, другие варианты никакого доверия и силы не будут иметь", - высказался журналист.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

антикоррупционного бюро Артема Сытника. 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро

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