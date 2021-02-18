Офис генпрокурора ведет несколько дел по Нафтогазу и его аудиту

18 февраля, 2021, 11:56

Офис генерального прокурора ведет несколько дел по НАК "Нафтогаз Украины" и относительно Акта государственной проверки компании

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Относительно этой компании, о которой вы отметили (Нафтогаз - ред.), в том числе и в отношении акта (акта государственной проверки - ред), о которых вы говорили, у нас есть несколько производств. Следствие продолжается", - сказала Венедиктова.

По ее словам, эти дела являются известными и заслушиваются раз в две недели.

"Потому как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора", - отметила Венедиктова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb