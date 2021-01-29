В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора стремится забрать у них дело Татарова
29 января, 2021, 15:42
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для извлечения дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Несмотря на наличие достаточных доказательств, полученных в ходе расследования детективами НАБУ, свидетельствующие о предоставлении экс народным депутатом Украины неправомерной выгоды, и подтверждением этого факта им самим во время допросов, прокурор ОГП 27 января 2021 года переквалифицировал преступление, инкриминируемое экс народному депутату, на некоррупционное (ч .4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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Таким образом, как будто созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса Президента.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 18 декабря стало известно, что и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю руководителя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление относительно прекращения своих полномочий в должности.
- 23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
- 19 января заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров заявил, что информация о законопроекте ради его "спасения" от антикоррупционных органов "является фейком"
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