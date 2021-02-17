Представление о незаконности назначения Шкарлета направят в Конституционный суд 22 февраля, - Совсун
Об этом нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила в комментарии Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодня у нас есть 45 подписей народных депутатов. Среди подписантов, прежде всего, партия "Голос , "Европейская солидарность" и несколько депутатов-мажоритарщиков. Представители других политических партий не поставили подписей под этим представлением. Но 45 подписей - этого достаточно, чтобы направить обращение в Конституционный суд, поэтому в принципе у нас уже есть достаточное количество подписей. в этом обращении мы призываем Конституционный суд отменить постановление Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с нарушением закона, предусматривающего личное голосование депутатов", - рассказала Совсун.
Нардеп пояснила, что документ направят в КСУ 22 февраля. Подписанты дают возможность присоединиться к их инициативе другим народным депутатам.
"Мы даем еще шанс до конца недели другим депутатам продемонстрировать свою политическую позицию относительно кнопкодавства, потому что это даже не столько вопрос о Шкарлете, и нам как парламенту важно показать, что мы готовы соблюдать законы, которые сами и принимаем", - отметила Совсун.
- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.
- Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
- 18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- В "Голосе" заявили, что представители Управления государственной охраны сообщили об отсутствии видео с голосования Верховной Рады о назначении министром образования Сергея Шкарлета
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В Управлении государственной охраны заявили, что не подтверждали исчезновения видео из сессионного зала Верховной Рады и не имеют к нему доступа и назвали ответственным за него Аппарат ВР
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