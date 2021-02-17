Представление о незаконности назначения Шкарлета направят в Конституционный суд 22 февраля, - Совсун

17 февраля, 2021, 15:53

Об этом нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила в комментарии Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня у нас есть 45 подписей народных депутатов. Среди подписантов, прежде всего, партия "Голос , "Европейская солидарность" и несколько депутатов-мажоритарщиков. Представители других политических партий не поставили подписей под этим представлением. Но 45 подписей - этого достаточно, чтобы направить обращение в Конституционный суд, поэтому в принципе у нас уже есть достаточное количество подписей. в этом обращении мы призываем Конституционный суд отменить постановление Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с нарушением закона, предусматривающего личное голосование депутатов", - рассказала Совсун.

Нардеп пояснила, что документ направят в КСУ 22 февраля. Подписанты дают возможность присоединиться к их инициативе другим народным депутатам.

"Мы даем еще шанс до конца недели другим депутатам продемонстрировать свою политическую позицию относительно кнопкодавства, потому что это даже не столько вопрос о Шкарлете, и нам как парламенту важно показать, что мы готовы соблюдать законы, которые сами и принимаем", - отметила Совсун.

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