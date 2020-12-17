Назначение Шкарлета: в "Голосе" заявили о факте кнопкодавства по нардепа ОПЗЖ Суркиса

17 декабря, 2020, 17:01

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карточка проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня

Об этом заявина народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун, передает "Цензор.нет".

"Мы увидели фальсификацию результатов голосования, что особенно важно, когда, по официальной информации, за господина Шкарлета проголосовали 226 голосов. Вместе с тем, мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента. Например, за сегодняшний день никто не видел в зале парламента Суркиса. его карточка проголосовала "за". Причем, не только за назначение Шкарлета, но и в 40 других случаях его карточка голосовала ", - отметила Совсун.

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Политик отметила, что фракции "Голоса" будет требовать, чтобы вопрос о кнопкодавстве при назначении Шкарлета вынесли 18 декабря на рассмотрение ВР.

Напомним, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

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