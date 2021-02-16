"Голос" обратился в Конституционный суд из-за кнопкодавительства при назначении Шкарлета

16 февраля, 2021, 14:34

Об этом заявила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун, передает пресс-служба партии.

"Мы ... подготовили конституционное представление для того, чтобы признать назначение Сергея Шкарлета незаконным", - сказала Совсун на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Она подчеркнула, что все народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было".

Народный депутат призвала депутатов из других фракций поддержать конституционное представление, подготовленное "Голосом".

Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавительства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавительства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

В "Голосе" заявили, что представители Управления государственной охраны сообщили об отсутствии видео с голосования Верховной Рады за назначение министром образования Сергея Шкарлета

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