Нардеп Железняк: управление госохраны говорит об отсутствии видео кнопкодавства за назначение Шкарлета

15 февраля, 2021, 16:13

Об этом на заседании согласительного совета заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Еспресо.TV .

"Я вам хочу сообщить, что по факту кнопкодавства во время голосования за Шкарлета (относительно назначения министром образования - ред.) до сих пор нет официального видео от Управления государственной охраны. Говорят, что 14 дней прошло и нет у них этого видео. Мне кажется, что это полное игнорирование парламента. Считаю нужным вызвать начальника этого управления Сергея Рудя и пусть он нам рассказывает, каким образом то видео, которое зафиксировало момент кнопкодаства в Раде вдруг пропало", - отметил нардеп.

В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что технические средства были переданы уже в Раду.

"И если будет подтверждена информация, что видеозаписи нет, я думаю, мы будем искать механизмы для ее восстановления в пределах наших полномочий", - сказал он.

Напомним, 17 грдуня за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

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