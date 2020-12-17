Рада назначила Шкарлета на должность министра образования

17 декабря, 2020, 14:40

Верховная Рада одобрила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Парламентарии одобрили кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и науки.

"За" 226 проголосовали нардепов.

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Справка: Сергей Шкарлет - экономист, профессор, доктор экономических наук.

Родился 19 октября 1972 года в городе Коканд Ферганской области, Узбекистан.

Учился в Киевском политехническом университете на факультете прикладной математики и получил диплом о высшем образовании по специальности "Математическое обеспечение системы автоматизации". Второе высшее получил в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом университете по специальности "Учет и аудит".

Имеет научную степень доктора экономических наук и ученое звание профессора кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

2010 года стал ректором Черниговского технологического университета.

На местных выборах 2010 года Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов.

В июне 2020 был назначен и.о. министра образования и науки.

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