Рада назначила Шкарлета на должность министра образования
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Парламентарии одобрили кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и науки.
"За" 226 проголосовали нардепов.
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Справка: Сергей Шкарлет - экономист, профессор, доктор экономических наук.
Родился 19 октября 1972 года в городе Коканд Ферганской области, Узбекистан.
Учился в Киевском политехническом университете на факультете прикладной математики и получил диплом о высшем образовании по специальности "Математическое обеспечение системы автоматизации". Второе высшее получил в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом университете по специальности "Учет и аудит".
Имеет научную степень доктора экономических наук и ученое звание профессора кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.
2010 года стал ректором Черниговского технологического университета.
На местных выборах 2010 года Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов.
В июне 2020 был назначен и.о. министра образования и науки.
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