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Espreso.tvОбщество"Распорядителем информации является Аппарат ВР": Управление госохраны отрицает исчезновение видео кнопкодавства за назначение Шкарлета

"Распорядителем информации является Аппарат ВР": Управление госохраны отрицает исчезновение видео кнопкодавства за назначение Шкарлета

В Управлении государственной охраны заявляют, что не подтверждали исчезновения видео из сессионного зала Верховной Рады

Об этом сообщает Управление государственной охраны в Facebook.

"Некоторыми СМИ распространяется информация о так называемом исчезновении видео из сессионного зала Верховной Рады Украины и якобы подтверждении указанного факта представителями Управления государственной охраны Украины. Сообщаем, что соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения", - говорится в сообщении.

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Там добавили, что владельцем и распорядителем видео есть аппарат Рады.

  • Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
  • Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
  • 18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.
  • Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
  • 18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

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