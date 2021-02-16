"Распорядителем информации является Аппарат ВР": Управление госохраны отрицает исчезновение видео кнопкодавства за назначение Шкарлета

16 февраля, 2021, 20:52

В Управлении государственной охраны заявляют, что не подтверждали исчезновения видео из сессионного зала Верховной Рады

Об этом сообщает Управление государственной охраны в Facebook.

"Некоторыми СМИ распространяется информация о так называемом исчезновении видео из сессионного зала Верховной Рады Украины и якобы подтверждении указанного факта представителями Управления государственной охраны Украины. Сообщаем, что соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Нардеп Железняк: управление госохраны говорит об отсутствии видео кнопкодавства за назначение Шкарлета

Там добавили, что владельцем и распорядителем видео есть аппарат Рады.

Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.