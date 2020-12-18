Фракции "ЕС" и "Голос" заявили о намерении обжаловать назначение Шкарлета в суде

18 декабря, 2020, 13:58

Фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавительства при назначении Сергея Шкарлета министром образования

Об этом сообщили депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в комментарии "Интерфакс-Украина" и нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.

"В суд мы стопроцентно будем подавать. У нас есть факты, видео, изъятые из телеканала "Рада", где зафиксировано, как голосуют депутаты, которых нет в зале заседаний", - отметил Железняк.

"Голос" зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении Шкарлета.

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В "ЕС" также готовы к иску.

"Требуем от регламентного комитета рассмотреть голосование за Шкарлета, которое состоялось с нарушениями. Если бы у Шкарлета были честь и совесть, он бы сейчас подал в отставку. Мы как фракция ("ЕС", - ред.) готовы подавать в суд на нелегитимного министра" , - отметила Геращенко.