Фракции "ЕС" и "Голос" заявили о намерении обжаловать назначение Шкарлета в суде
Об этом сообщили депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в комментарии "Интерфакс-Украина" и нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.
"В суд мы стопроцентно будем подавать. У нас есть факты, видео, изъятые из телеканала "Рада", где зафиксировано, как голосуют депутаты, которых нет в зале заседаний", - отметил Железняк.
"Голос" зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении Шкарлета.
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В "ЕС" также готовы к иску.
"Требуем от регламентного комитета рассмотреть голосование за Шкарлета, которое состоялось с нарушениями. Если бы у Шкарлета были честь и совесть, он бы сейчас подал в отставку. Мы как фракция ("ЕС", - ред.) готовы подавать в суд на нелегитимного министра" , - отметила Геращенко.
- Напомним, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.