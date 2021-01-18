Офис генпрокурора открыл дело из-за кнопкодавства при назначении Шкарлета министром, - Юрчишин
18 января, 2021, 13:45
18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки
Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал в Facebook.
"Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета", - отметил политик.
Юрчишин пидреслив, что представление по факту кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования осуществила его однопартиец Инна Совсун.
- Напомним, 17 грдуня за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.
- Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-