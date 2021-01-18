Офис генпрокурора открыл дело из-за кнопкодавства при назначении Шкарлета министром, - Юрчишин

18 января, 2021, 13:45

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки

Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал в Facebook.

"Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета", - отметил политик.

Юрчишин пидреслив, что представление по факту кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования осуществила его однопартиец Инна Совсун.

Напомним, 17 грдуня за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

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