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Офис генпрокурора открыл дело из-за кнопкодавства при назначении Шкарлета министром, - Юрчишин

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки

Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал в Facebook.

"Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства при назначении Шкарлета", - отметил политик.

Юрчишин пидреслив, что представление по факту кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования осуществила его однопартиец Инна Совсун.

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