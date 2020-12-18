Студенты 5 ведущих вузов выступили против назначения Шкарлета

18 декабря, 2020, 17:11

Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ и НаУКМА осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки

Об этом говорится в заявлениях студенческих парламентов и самих вузов, передает "Еспресо.TV".

"Почему мы против господина Шкарлета? Во-первых, назначая на должность министра образования плагиатора, вы даете право обычным студентам и школьникам списывать, потому что если министру можно, то почему мне нельзя? А это основополагающая менталитетна штука - если не опираться на свои знания, а понимать, что можно подглянуть, падает общий уровень образования общества, а затем, вы видите, что потом ... Во-вторых, новоизбранный министр был членом Партии регионов, а если ему близки достаточно коллаборационистические ценности этого объединения, то о европейском уровне образования, который, в частности, так завоевывало прошлое поколение студентов, нечего и мечтать. В-третьих, "кнопкодавство", нарушение регламента, но это решать комитету (Рады - Ред.) ", - рассказал глава информационного комитета студпарламента университета Бориса Гринченко Никита Мазур в комментарии Еспресо.

Так, студпарламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко опротестовал данное назначение и призвал всех неравнодушных на акцию протеста под Офис президента в 18:00 21 декабря.

"По нашему искреннему убеждению, Министр образования и науки Украины должен не только пропагандировать принципы академической добропорядочности, но и сам их соблюдать. Также призываем всех присоединиться к акции протеста под Офисом Президента Украины 21 декабря в 18:00", - заявили студенты.

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Аналогичную позицию высказал 18 декабря студенческое самоуправление Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Наша гражданская позиция солидарна с коллегами из НаУКМА и УКУ - Шкарлет должен уйти", - заявили в студенческом самоуправлении.

Паблик КПИ Live разместил объявление об акции протеста у себя на странице.

В то же время, студенты и преподаватели Киево-Могилянской академии публично обратились к депутатам о недопустимости назначения Шкарлета еще до голосования за него в Раде.

"По нашему глубокому убеждению, Министерство, которое формирует политику в целой образовательной сфере, должно определять высокие стандарты академической добропорядочности и следовать им в первую очередь. Назначение на высший пост человека, чья репутация как ученого является небезупречной, а факты употребления плагиата в научных работах общеизвестны, может нанести большой вред всей сфере образования, от которой зависит развитие нашей страны", - говорится на странице университета в соцсети.

В свою очередь Украинский католический университет 17 декабря приветствовал решение комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддерживать назначение Шкарлета, принятое до голосования в сессионном зале.

"Нас удивляет поведение власти, которая не просто показательно пренебрегает обращениями авторитетной академической общественности по обвинению кандидата на должность министра в плагиате, но и не принимает во внимание официальные экспертные заключения Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и продолжает выдвигать эту кандидатуру снова и снова", - отметили в вузе.

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