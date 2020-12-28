Микитась требует в ОГПУ вернуть подследственность его дела в НАБУ, - Бутусов
Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.
По его словам, 28 декабря подозреваемый экс-нардеп и бывший глава "Укрстроя" Максим Микитась подписал ходатайство к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и замгенпрокурору Алексею Симоненко о передаче уголовного дела, по которому подозрения, предъявленные ему самому и заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
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"Микитась в ходатайстве пишет, что дело, которое Генпрокуратура передала в СБУ, было открыто против него как народного депутата прошлого созыва и по закону это дело находится в исключительной компетенции НАБУ", - отметил журналист.
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"Национальное антикоррупционное бюро не передает дело Микитася -Татарова в СБУ, как это приказал замгенпрокурора Алексей Симоненко, из-за незаконности данного решения. Материалы дела физически продолжают находиться в НАБУ. Сегодня (28 декабря, - ред.) директор НАБУ Артем Сытник обратился в СБУ с официальным запросом о передаче дела из СБУ в НАБУ. Ходатайство Микитася и обращение Сытника значительно укрепляют правовую позицию НАБУ", - прокомментировал Бутусов.
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По мнению Юрия Бутусова, Офис президента и ОГПУ работают на защиту Олега Татарова.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 3 декабря экс-нардеп Микитась пошел на соглашение со следствием и был переведен на круглосуточный домашний арест.
- 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю руководителя ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.
- Однако детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу о квартирах для Нацгвардии.
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