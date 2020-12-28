Микитась требует в ОГПУ вернуть подследственность его дела в НАБУ, - Бутусов

28 декабря, 2020, 16:41

Экс-нардеп и застройщик Максим Микитась подписал ходатайство к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой вернуть его дело, по которому проходит Татаров, в НАБУ

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Подозреваемый Микитась обратился к генпрокурору Венедиктовой вернуть дело Микитася - Татарова в НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник не отдает дело Татарова и обратился в СБУ, чтобы сохранить дело", - отметил Бутусов.

По его словам, 28 декабря подозреваемый экс-нардеп и бывший глава "Укрстроя" Максим Микитась подписал ходатайство к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и замгенпрокурору Алексею Симоненко о передаче уголовного дела, по которому подозрения, предъявленные ему самому и заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

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"Микитась в ходатайстве пишет, что дело, которое Генпрокуратура передала в СБУ, было открыто против него как народного депутата прошлого созыва и по закону это дело находится в исключительной компетенции НАБУ", - отметил журналист.

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"Национальное антикоррупционное бюро не передает дело Микитася -Татарова в СБУ, как это приказал замгенпрокурора Алексей Симоненко, из-за незаконности данного решения. Материалы дела физически продолжают находиться в НАБУ. Сегодня (28 декабря, - ред.) директор НАБУ Артем Сытник обратился в СБУ с официальным запросом о передаче дела из СБУ в НАБУ. Ходатайство Микитася и обращение Сытника значительно укрепляют правовую позицию НАБУ", - прокомментировал Бутусов.

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По мнению Юрия Бутусова, Офис президента и ОГПУ работают на защиту Олега Татарова.

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