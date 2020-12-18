Детективов НАБУ и САП не пустили в Офис президента для обыска на рабочем месте Татарова, - Гончаренко

18 декабря, 2020, 15:51

Сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не пустили в ОПУ, чтобы вручить подозрение и провести обыски на рабочем месте Олега Татарова

Об этом сообщает нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.

"По данным моих источников, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли в Офис президента вручить подозрение Татарову (Олег Татаров - заместитель председателя ОПГ, - ред.) и провести обыск на его рабочем месте. И... их не пустили в здание Офиса президента. Следим за развитием событий", - отметил Гончаренко.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

18 декабря и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову

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