Микитась утверждает, что передал "слугам народа" $ 2 млн на выборы в Раду

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ .

По его словам, оказать финансовую помощь "слугам народа" ему предложил главный юрист "Укрстроя" Вячеслав Мармыш.

"С апреля 2019 года Мармыш без моего ведома начал контактировать с разными людьми, видимо, уже тогда задумал ограбление компании. Он свел меня с Андреем холодов, который сейчас народный депутат" Слуги народа ". Через Холодова Мармишу пообещали поддержку в ОПУ. И Мармыш втянул меня на финансирование избирательной кампании "слуг народа" в Киеве ", - рассказал Микитась.

Он заявил, что передал на нужды партии $ 2 млн. Деньги передавали через Холодова.

"Холодов отвечал за половину (пять) округов" слуг народа "в Киеве. И ему нужны были деньги на проведение выборов. Плюс по его просьбе я передал все билборды" Укрстроя "для избирательной кампании Холодова. Холодов говорил, что у него 25 депутатов, свой депутатский корпус, плюс он хвастался, что они кумовья с Медведчуком ", - утверждает Микитась.

Он добавил, что после выборов Холодов не помнил о взятых на себя обязательствах помогать "Укрстрою" решать проблемы.