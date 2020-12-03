Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО: пошел на соглашение со следствием, - СМИ

3 декабря, 2020, 15:41

По информации журналистов, экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и был переведен на круглосуточный домашний арест

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда в комментарии Украинской правде и источники издания.

Спикер ВАКС Олеся Чемерис отметила, что 2 декабря состоялось заседание суда по вышеуказанному делу, но оно было закрытым, поэтому другим подробностей она не сообщила.

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В то же время по данным источника УП, на заседании Микитась пошел на соглашение со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.

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"Со вчерашнего дня его забрали из СИЗО, он под круглосуточным домашним арестом", - отметил собеседник.

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