Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО: пошел на соглашение со следствием, - СМИ
Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда в комментарии Украинской правде и источники издания.
Спикер ВАКС Олеся Чемерис отметила, что 2 декабря состоялось заседание суда по вышеуказанному делу, но оно было закрытым, поэтому другим подробностей она не сообщила.
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В то же время по данным источника УП, на заседании Микитась пошел на соглашение со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.
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"Со вчерашнего дня его забрали из СИЗО, он под круглосуточным домашним арестом", - отметил собеседник.
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