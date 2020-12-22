В САП назвали сумму залога в случае ареста заместителя ОП Татарова
22 декабря, 2020, 16:31
В Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии
Об этом сообщает пресс-служба САП в комментарии для "Интерфакс-Украина".
"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила заместителю главы Офиса президента Украины Олега Татарова ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн", - говорится в сообщении.
Читайте также: НАБУ будет ходатайствовать об аресте Татарова с альтернативой залога, - Сытник
В то же время, отмечается, что дата рассмотрения дела заместителя главы ОП Олега Татарова в Высшем антикоррупционном суде пока неизвестна.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо