В САП назвали сумму залога в случае ареста заместителя ОП Татарова

22 декабря, 2020, 16:31

В Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии

Об этом сообщает пресс-служба САП в комментарии для "Интерфакс-Украина".

"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила заместителю главы Офиса президента Украины Олега Татарова ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн", - говорится в сообщении.

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В то же время, отмечается, что дата рассмотрения дела заместителя главы ОП Олега Татарова в Высшем антикоррупционном суде пока неизвестна.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

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