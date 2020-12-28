ВАКС ни избрал Татарову меру пресечения из-за неявки прокуроров

28 декабря, 2020, 13:08

Высший антикоррупционный суд не провел заседание по избранию меры пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову

Об этом сообщает УП .

Судья перенес заседание на 30 декабря. Татаров с адвокатами согласились на эту дату.

Под стенами находятся около сотни активистов с требованием привлечь Татарова к ответственности.

В НАБУ заявили, что решение о передаче уголовного производства в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова принято в тайне, без консультаций с бюро и САП.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно : их не пустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.