Власти Беларуси не исключает отключение в стране интернета
Такое решение может быть принято, если появится угроза национальной безопасности, заявил кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, сообщает Euroradio .
Дмитриев уточнил, что заявление о возможном отключении интернета сделал на сегодняшней встрече в Центризбиркоме секретарь Совета безопасности Андрей Равков.
"Я также спросил, возможно ли ограничение в Интернете? Мне дали ответ, что если они найдут, что оттуда [из Интернета. - Еврорадио] есть прямая угроза безопасности страны, они полностью не исключают такого шага", - сказал Дмитриев.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиках "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают . Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается о вышколе под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
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