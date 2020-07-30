Власти Беларуси не исключает отключение в стране интернета

30 июля, 2020, 13:43

Совет безопасности Беларуси допускает ограничение интернета в стране

Такое решение может быть принято, если появится угроза национальной безопасности, заявил кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, сообщает Euroradio .

Дмитриев уточнил, что заявление о возможном отключении интернета сделал на сегодняшней встрече в Центризбиркоме секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

"Я также спросил, возможно ли ограничение в Интернете? Мне дали ответ, что если они найдут, что оттуда [из Интернета. - Еврорадио] есть прямая угроза безопасности страны, они полностью не исключают такого шага", - сказал Дмитриев.

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