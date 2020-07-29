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Espreso.tvОбществоБелорусское телевидение показало видео прибытия российских боевиков в Минск и их задержания

Белорусское телевидение показало видео прибытия российских боевиков в Минск и их задержания

Телеканал "Беларусь 1" показал видео прибытия и задержания в санатории в Минском районе россиян, которые, по данным местных властей, являются боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера"

В сюжете демонстрируются их вещи, среди которых, кроме паспортов граждан РФ, видно шевроны наемников и другие элементы военного снаряжения.

Напомним, ранее государственное информагентство БелТА сообщило о задержании под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Ее связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, близким к главе Кремля Владимиру Путину.

Как заявили местные власти, целью боевиков была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами.

Также сообщается, что всего в Беларуси прибыло около 200 российских наемников.

В РФ ситуацию пока никак не комментировали.

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