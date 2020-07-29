Белорусское телевидение показало видео прибытия российских боевиков в Минск и их задержания
В сюжете демонстрируются их вещи, среди которых, кроме паспортов граждан РФ, видно шевроны наемников и другие элементы военного снаряжения.
Напомним, ранее государственное информагентство БелТА сообщило о задержании под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера.
Ее связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, близким к главе Кремля Владимиру Путину.
Как заявили местные власти, целью боевиков была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами.
Также сообщается, что всего в Беларуси прибыло около 200 российских наемников.
В РФ ситуацию пока никак не комментировали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка