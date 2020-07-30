 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси "вагнеровцев", - СБУ

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси "вагнеровцев", - СБУ

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщили в Службе безопасности, пишет Интерфакс-Украина .

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - отметили в пресс-центре.

В то же время непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора. Там пока не прокомментировали данный вопрос.

Смотрите также: Белорусское телевидение показало видео прибытия российских боевиков в Минск и их задержания

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
  • На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", пока их разыскивают . Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается о вішколе под Псковом и Невелем новых групп боевиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

30 июля, 2020 четверг

29 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать