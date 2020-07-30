Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси "вагнеровцев", - СБУ

30 июля, 2020, 13:12

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщили в Службе безопасности, пишет Интерфакс-Украина .

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - отметили в пресс-центре.

В то же время непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора. Там пока не прокомментировали данный вопрос.

Смотрите также: Белорусское телевидение показало видео прибытия российских боевиков в Минск и их задержания