У Путина заявили, что ничего не знают о ЧВК "Вагнера"
Так Песков прокомментировал информацию о том, что задержанные в Беларуси россияне причастны к деятельности ЧВК Вагнера, сообщает Медуза.
"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет", - сказал Песков.
На вопрос, действует ли ЧВВК в РФ де-факто, он ответил: "Я не владею какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом неизвестно".
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК" Вагнера ".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают . Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об учениях под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
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