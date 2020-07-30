У Путина заявили, что ничего не знают о ЧВК "Вагнера"

30 июля, 2020, 16:14

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал о существовании частных военных компаний (ЧВК) в России

Так Песков прокомментировал информацию о том, что задержанные в Беларуси россияне причастны к деятельности ЧВК Вагнера, сообщает Медуза.

"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет", - сказал Песков.

На вопрос, действует ли ЧВВК в РФ де-факто, он ответил: "Я не владею какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом неизвестно".

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