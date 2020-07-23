"Нет у меня сообщников. Это все выдумки спецслужб", - суд избирает меру пресечения луцкому террористу Кривошей
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Нет у меня сообщников. Это все выдумки спецслужб", - заявил Кривош в зале суда, где ему выбирают меру пресечения.
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"Вы спрашивали, что такое "Антисистема"? Это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя, в первую очередь, потому что мы каждый день обманываем других ... Это, на норма, в принципе. Я же не говорю, что я лучше, чем вы. Я обманываю. Я наоборот "Плохой", я Максим Плохой ... Но "День антисистемы", это когда вы сами себя не обманываете, и говорите, как минимум, себе правду ", - рассказал Кривош.
Подозреваемый пояснил журналистам, как он понимает "День Антисистемы" и отметил, что не жалеет о содеянном.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли
- Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Троих заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террорита, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники освобождены.
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