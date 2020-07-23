"Нет у меня сообщников. Это все выдумки спецслужб", - суд избирает меру пресечения луцкому террористу Кривошей

23 июля, 2020, 15:24

23 июля суд избирает меру пресечения Максиму Кривошу, который захватил автобус с заложниками в Луцке

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Нет у меня сообщников. Это все выдумки спецслужб", - заявил Кривош в зале суда, где ему выбирают меру пресечения.

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"Вы спрашивали, что такое "Антисистема"? Это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя, в первую очередь, потому что мы каждый день обманываем других ... Это, на норма, в принципе. Я же не говорю, что я лучше, чем вы. Я обманываю. Я наоборот "Плохой", я Максим Плохой ... Но "День антисистемы", это когда вы сами себя не обманываете, и говорите, как минимум, себе правду ", - рассказал Кривош.

Подозреваемый пояснил журналистам, как он понимает "День Антисистемы" и отметил, что не жалеет о содеянном.

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