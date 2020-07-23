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Espreso.tvОбществоЛуцкому террористу Кривошу избрали меру пресечения

Луцкому террористу Кривошу избрали меру пресечения

23 июля суд решил арестовать Максима Кривоша на 60 суток без права внесения залога

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

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