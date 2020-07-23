Луцкому террористу Кривошу избрали меру пресечения
23 июля, 2020, 16:49
23 июля суд решил арестовать Максима Кривоша на 60 суток без права внесения залога
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Дополняется ..
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