Делаем все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены, - Баканов

21 июля, 2020, 19:13

В СБУ заявили, что делают все возможное, чтобы люди, которых взяли в заложники в Луцке, были скорее освобождены

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

"Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные, и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное ", - заявил Баканов.

По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".

В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен . На месте событий появилась бронетехника . По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .

В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .

Twitter и YouTube заблокировали аккаунты "Максима Плохого", который в Луцке захватил рейсовый автобус с пассажирами.

Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.

Нападающий дал президенту Владимиру Зеленскому полчаса, чтобы тот опубликовал видеообращение и прорекламировал фильм на своей странице в соцсетях.

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