"У вас полчаса", - заложница про якобы требование луцкого нападавшего о видеообращении от Зеленского

21 июля, 2020, 18:10

Нападавший дал Зеленскому полчаса, чтобы тот опубликовал видеообращение и прорекламировал фильм на своей странице в соцсетях

В редакцию луцкого сайта "Первый" снова позвонила жительница Луцка Руслана Д., которую террорист взял в заложники в автобусе.

Женщина сказала о том, что им дали полчаса времени, просила, чтобы журналисты требовали видеообращение от Зеленского.

Напомним, это второй звонок в редакцию из автобуса в центре Луцка. Женщина, которая там находится, сама сконтактировала с журналистами издания. Очевидно, делает это по просьбе мужчины, который удерживает заложников.

Разговор редакции "Первого" с заложницей:

Лучанка: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Полчаса, а дальше что?

Лучанка: Вы пишите к нему напрямую. Что ли? Поднимайте как-то.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Лучанка: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр ...

Лучанка: Они перезвонили, какой Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Лучанка: (пауза) ... Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.

(шорох, раздается взрыв)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Лучанка: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого.

Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.

Лучанка: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же этого Зеленского. И этого Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Лучанка: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?

(женским голосом сбоку кто-то кричит «Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!»).

Лучанка: Семь часов! Они за семь часов не могут пошевелиться? Пусть сделается к нему видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Лучанка: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло за минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут - и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я перебросила. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Лучанка: Давайте. Шевелитесь.