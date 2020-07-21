"У вас полчаса", - заложница про якобы требование луцкого нападавшего о видеообращении от Зеленского
В редакцию луцкого сайта "Первый" снова позвонила жительница Луцка Руслана Д., которую террорист взял в заложники в автобусе.
Женщина сказала о том, что им дали полчаса времени, просила, чтобы журналисты требовали видеообращение от Зеленского.
Напомним, это второй звонок в редакцию из автобуса в центре Луцка. Женщина, которая там находится, сама сконтактировала с журналистами издания. Очевидно, делает это по просьбе мужчины, который удерживает заложников.
Разговор редакции "Первого" с заложницей:
Лучанка: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.
Журналист: Полчаса, а дальше что?
Лучанка: Вы пишите к нему напрямую. Что ли? Поднимайте как-то.
Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.
Лучанка: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?
Журналист: В Луцке есть министр ...
Лучанка: Они перезвонили, какой Женя перезвонил, что он не будет делать требования.
Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?
Лучанка: (пауза) ... Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.
(шорох, раздается взрыв)
Журналист: Руслана, все хорошо?
Лучанка: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого.
Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.
Лучанка: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же этого Зеленского. И этого Авакова, жопы свои пусть поднимут.
Журналист: Он хочет именно Зеленского?
Лучанка: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?
(женским голосом сбоку кто-то кричит «Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!»).
Лучанка: Семь часов! Они за семь часов не могут пошевелиться? Пусть сделается к нему видеообращение.
Журналист: Все ваши требования печатают.
Лучанка: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло за минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут - и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я перебросила. Больше ничего он не просит.
Журналист: У вас есть вода?
Лучанка: Давайте. Шевелитесь.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен . На месте событий появилась бронетехника .
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
- По помещению полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли .
- В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.
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