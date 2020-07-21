Twitter и YouTube заблокировали аккаунты луцкого террориста
21 июля, 2020, 17:05
Twitter и YouTube заблокировали аккаунты Максима Плохого, который в Луцке захватил рейсовый автобус с пассажирами
Об этом заявлено на его странице в Twitter .
"Действие учетной записи приостановлено", - говорится на странице.
Канал "луцкого террориста" на YouTube также заблокирован.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
- Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва.
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападающим, стреляли .
- С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете .
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