Twitter и YouTube заблокировали аккаунты луцкого террориста

21 июля, 2020, 17:05

Twitter и YouTube заблокировали аккаунты Максима Плохого, который в Луцке захватил рейсовый автобус с пассажирами

Об этом заявлено на его странице в Twitter .

"Действие учетной записи приостановлено", - говорится на странице.

Канал "луцкого террориста" на YouTube также заблокирован.