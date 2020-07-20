Разумков прокомментировал возможность рассмотрения законопроекта Бужанского о языке обучения в школах

20 июля, 2020, 11:39

20 июля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил рассмотрение законопроекта нардепа-"слуги" Максима Бужанского против дерусификации образования на внеочередных сессиях во время каникул парламента

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на брифинге, сообщает Еспресо.TV.

"Относительно внеочередных сессий, так как это будут не заседания, а именно внеочередные сессии Верховной Рады Украины ... К сожалению, я здесь не могу 100% комментировать, что попадет (законопроекты - ред), либо не попадет, потому что внеочередная сессия созывается согласно Конституции исключительно двумя путями: первый - это требование президента Украины, и второй - это требование 150 народных депутатов Украины. Именно они определяют перечень вопросов, которые выносятся на внеочередную сессию ", - отметил Разумков.

Спикер отметил, что на внеочередную сессию, которая состоится 21 июля, законопроект Максима Бужанского №2362 не выносился, как и многие другие вопросы.

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"Несмотря на реакцию, я не менял позиции и менять ее не буду, я считаю, что любые законы должны работать в интересах всего украинского общества", - заявил Разумков, комментируя свое отношение к законопроекту.

Дмитрий Разумков заверил, что после начала учебного года не будет смысла рассматривать законопроект против дерусификации образования.

Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.

13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.

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