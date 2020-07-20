Разумков прокомментировал возможность рассмотрения законопроекта Бужанского о языке обучения в школах
Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на брифинге, сообщает Еспресо.TV.
"Относительно внеочередных сессий, так как это будут не заседания, а именно внеочередные сессии Верховной Рады Украины ... К сожалению, я здесь не могу 100% комментировать, что попадет (законопроекты - ред), либо не попадет, потому что внеочередная сессия созывается согласно Конституции исключительно двумя путями: первый - это требование президента Украины, и второй - это требование 150 народных депутатов Украины. Именно они определяют перечень вопросов, которые выносятся на внеочередную сессию ", - отметил Разумков.
Спикер отметил, что на внеочередную сессию, которая состоится 21 июля, законопроект Максима Бужанского №2362 не выносился, как и многие другие вопросы.
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"Несмотря на реакцию, я не менял позиции и менять ее не буду, я считаю, что любые законы должны работать в интересах всего украинского общества", - заявил Разумков, комментируя свое отношение к законопроекту.
Дмитрий Разумков заверил, что после начала учебного года не будет смысла рассматривать законопроект против дерусификации образования.
- Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
- 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
- Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
- Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского в Facebook
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362).
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- Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".
- Нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинский 17 июля продолжить протест против законопроекта Бужанского.
- Движение сопротивления капитуляции анонсировало продолжение акции "Руки прочь от языка!" под Радой 17 июля.
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