Флешмоб в Facebook: нардепы-"слуги" массово открещиваются от законопроекта Бужанского против дерусификации образования

14 июля, 2020, 17:59

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие. Вместе с тем, мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права. Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен ", - говорится в заметке.

Нардепы заявили, что законопроект противоречит их убеждениям и вносит раскол в общество.

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"Учитывая указанное, со всем уважением к мнению каждого народного депутата и его праву вносить законодательные инициативы, заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него", - отмечается в сообщении.

Текст заявления относительно неподдержки законопроекта Бужанского на своих страницах разместили Вячеслав Рублев, Лада Булах, Татьяна Цыба, Дмитрий Налетов, Дмитрий Гурин, Александр Алексейчук, Елизавета Богуцкая, Анна Бондарь, Егор Чернев, Богдан Яременко, Анастасия Радина, Иван Юнаков, Сергей Кузьминых и другие.