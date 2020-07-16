"Законопроект Бужанского попытаются протащить 17 июля": Вятрович призвал продолжить акцию за государственный язык под стенами Рады

16 июля, 2020, 19:10

Нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинцев 17 июля продолжить протест против законопроекта нардепа-"слуги" Максима Бужанского, предлагающего отменить положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по переводу русскоязычных школ на украинский язык преподавания

Об этом Вятрович написал в Facebook.

По словам Вьятровича, законопроект Бужанского попытаются рассмотреть 17 июля.

"Русификаторской законопроект Бужанского "слуги" попытаются протащить завтра, 17 июля, в последний день сессии. Спасибо всем, кто сегодня пришел под Верховную Раду. Благодаря Вам они не посмели сегодня, в день 30-летия Декларации о государственном суверенитете Украины и первой годовщины в силу закона о языке, голосовать за законопроект, который русифицирует украинское образование. Именно не посмели. Но не отказались от намерений. Законопроект Бужанского будет стоять в повестке дня пьятничого пленарного заседания", - написал Вятрович.

Нардеп призвал украинцев собраться под Верховной Радой в 9:30.

"Мы в сессионном зале сделаем все возможное, чтобы сорвать любые попытки рассматривать этот законопроект. Но очень многое зависит от того, что будет происходить под стенами парламента. Поэтому обращаюсь прежде всего к киевлянам с большой просьбой: придите завтра на 9:30 на пикетирование Верховной Рады. Чем больше нас будет под Радой, тем больше шансов, что до закрытия сессии (около 13 часов) мы не позволим "слугам" принять этот законопроект ", - написал Вятрович.