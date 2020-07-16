"Законопроект Бужанского попытаются протащить 17 июля": Вятрович призвал продолжить акцию за государственный язык под стенами Рады
Об этом Вятрович написал в Facebook.
По словам Вьятровича, законопроект Бужанского попытаются рассмотреть 17 июля.
"Русификаторской законопроект Бужанского "слуги" попытаются протащить завтра, 17 июля, в последний день сессии. Спасибо всем, кто сегодня пришел под Верховную Раду. Благодаря Вам они не посмели сегодня, в день 30-летия Декларации о государственном суверенитете Украины и первой годовщины в силу закона о языке, голосовать за законопроект, который русифицирует украинское образование. Именно не посмели. Но не отказались от намерений. Законопроект Бужанского будет стоять в повестке дня пьятничого пленарного заседания", - написал Вятрович.
Нардеп призвал украинцев собраться под Верховной Радой в 9:30.
"Мы в сессионном зале сделаем все возможное, чтобы сорвать любые попытки рассматривать этот законопроект. Но очень многое зависит от того, что будет происходить под стенами парламента. Поэтому обращаюсь прежде всего к киевлянам с большой просьбой: придите завтра на 9:30 на пикетирование Верховной Рады. Чем больше нас будет под Радой, тем больше шансов, что до закрытия сессии (около 13 часов) мы не позволим "слугам" принять этот законопроект ", - написал Вятрович.
- Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
- 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
- Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
- Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского в Facebook
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362).
- Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.
- Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".
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