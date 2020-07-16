"День второй. Ватра": Движение сопротивления капитуляции анонсировало продолжение акции "Руки прочь от языка!" под Радой

16 июля, 2020, 22:12

Общественное объединение "Движение сопротивления капитуляции" призвало украинцев выйти 17 июля под Верховную Раду на акцию против законопроекта нардепа-"слуги" Максима Бужанского, предлагающего отменить положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по переводу русскоязычных школ на украинский язык преподавания

Об этом говорится на странице Движения сопротивления капитуляции в Facebook.

"Несмотря на многолюдный протест общества 16 июля "Слуги народа" и ОПЗЖ вдруг 17 июля хотят протянуть в парламенте антиукраинский законопроект 2362 "слуги народа" Бужанского, цель которого - тотальная русификация украинского образования. Призываем всех, кому дорог украинский язык и украинское образование 17 ИЮЛЯ В 9:30 СНОВА ВЫЙТИ ПОД СТЕНЫ ПАРЛАМЕНТА и не расходиться до тех пор, пока проект Бужанского не будет провален или снят с рассмотрения ", - написали организаторы акции.

Организаторы акции также призвали "монобольшинство" и главу ВР Разумкова снять законопроект №2362 с рассмотрения и больше к нему не возвращаться. Нардепов организаторы акции также призвали голосовать против этого законопроекта.

"Каждый, кто проголосует за этот проект, станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины", - заявили организаторы акции.

Ранее нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинцев 17 июля продолжить протест против законопроекта Бужанского.