"День второй. Ватра": Движение сопротивления капитуляции анонсировало продолжение акции "Руки прочь от языка!" под Радой
Об этом говорится на странице Движения сопротивления капитуляции в Facebook.
"Несмотря на многолюдный протест общества 16 июля "Слуги народа" и ОПЗЖ вдруг 17 июля хотят протянуть в парламенте антиукраинский законопроект 2362 "слуги народа" Бужанского, цель которого - тотальная русификация украинского образования. Призываем всех, кому дорог украинский язык и украинское образование 17 ИЮЛЯ В 9:30 СНОВА ВЫЙТИ ПОД СТЕНЫ ПАРЛАМЕНТА и не расходиться до тех пор, пока проект Бужанского не будет провален или снят с рассмотрения ", - написали организаторы акции.
Организаторы акции также призвали "монобольшинство" и главу ВР Разумкова снять законопроект №2362 с рассмотрения и больше к нему не возвращаться. Нардепов организаторы акции также призвали голосовать против этого законопроекта.
"Каждый, кто проголосует за этот проект, станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины", - заявили организаторы акции.
Ранее нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинцев 17 июля продолжить протест против законопроекта Бужанского.
- Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
- 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
- Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
- Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского в Facebook
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362).
- Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.
- Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".
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