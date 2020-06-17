Профильный комитет отклонил "антимовный" закон Бужанского, - Княжицкий

17 июня, 2020, 20:06

Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, позволяющий обучение в школах не на государственном языке

Об этом журналистам Еспресо.TV сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий после заседания комитета.

По его словам, несмотря на то, что большинство депутатов не поддержали "антимовный закон" Бужанского, сам факт наличия решения комитета по этому законопроекта, даже о его отклонении, позволяет вынести документ в сессионный зал.

"Я уверен, что цель "Слуг народа" совместно с ОПЗЖ, отменить языковой закон, сделать его недейственным. Поэтому нам действительно нужна поддержка общественности, которая должна стать на защиту украинского языка, в том числе в школах", - заявил народный депутат .

Княжицкий отметил, что внесение законопроекта Бужанского в сессионный зал приведет к возмущению общества и создаст новые основания для конфронтации и раскола.

"Действия "Слуг народа" показывают, что их власть является антиукраинской. Внесение этого законопроекта в парламент станет унижением украинского языка и украинского народа", - отметил Николай Княжицкий.

Напомним, что при рассмотрении "антимовного закона" Бужанского на предыдущих заседаниях, комитет принимал решение вернуть документ на доработку, ввиду отсутствия финансово-экономического обоснования, а также несогласованности с процессом реализации реформы школьного образования в Украине.

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