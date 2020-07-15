Прошу депутатов не поддерживать законопроект Бужанского, - Уполномоченный по защите государственного языка

Об этом он написал в Facebook.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях "(№2362). Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения к образовательному и языковому законодательств, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе ", - написал Кремень.

Он добавил, что законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. "Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке. Принятие законопроекта 2362 избавит школьников такой возможности, а следовательно, поставит их в заведомо худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории ", - отметил Кремень.

По его словам, проект позволяет и после 2023 выкладывать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%). А также во всех школах Украины можно будет выкладывать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке.

"Утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Ведь Закон Украины" Об образовании ", языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда №10-р / 2019 от 16 июля 2019 признан соответствующим Конституции Украины ", - написал Кремень.

Он отметил, что Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект 2362, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует только срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн грн. "И это при тех непростых эпидемиологических условиях, когда есть немалые шансы начать новый 2020-2021 учебный год соискателям образования дистанционно, а не в школьных классах", - отметил Кремень.