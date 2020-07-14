Руки прочь от языка! Львовский облсовет проведет внеочередное заседание под стенами парламента

14 июля, 2020, 18:20

17 июля депутаты Львовского областного совета возле Верховной Рады будут протестовать против скандального законопроекта Бужанского

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ЛОР Александр Ганущин.

"Почему мы именно в этот день должны быть возле Верховной Рады Украины? Потому 17.07.2020, по требованию партии "Слуга народа" в парламенте будет рассматриваться антиукраинский законопроект № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях". Этот законопроект имеет целью отменить обязательное изучение 80 процентов предметов в школах на украинском языке, что обернется тотальной русификация украинского образования ", - говорится в сообщении.

Также спикер облсовета призвал коллег из других областных советов инициировать проведение своих внеочередных сессий на эту же тему в Киеве.

Напомним, собраться под стенами парламента для защиты украинского языка призвал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. По словам нардепа, акция должна продолжаться до тех пор, пока проект Бужанского не будет провален или снят с рассмотрения. "Убежден, что все патриотические партии, общественные организации и неравнодушные граждане должны объединить усилия и сорвать планы реваншистов", - отметил экс-глава Украинского института национальной памяти.

Ранее информацию о том, что на этой неделе в ВР будут рассматривать законопроект нардепа-"слуги" Максима Бужанского об отмене обязательного изучения большинства предметов в школах на украинском языке, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Сегодня на согласительном совете глава партии "Слуга народа" Корниенко предложил рассмотреть на этой неделе законопроект Бужанского об отмене обязательного изучения 80 процентов предметов в школах на украинском языке. Глава Верховной Рады Разумков поддержал это предложение и выразил желание рассматривать его в четверг, в день 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Это издевательство и над нашим языком, и над нашей государством! " - заявил политик.