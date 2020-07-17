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Espreso.tvОбществоЗаконопроект Бужанского не будут рассматривать осенью - нардеп Кравчук

Законопроект Бужанского не будут рассматривать осенью - нардеп Кравчук

Законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362, предлагающий отменить положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по переводу русскоязычных школ на украинский язык преподавания, не будет рассматриваться в Верховной Раде осенью

Об этом Радио Свобода сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Поскольку к осени он (проект закона Бужанского - ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - заявила Кравчук.

По мнению Кравчук, решение о внесении в повестку дня законопроекта - ошибочно.

"Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики - ред.) рекомендовали его отклонить", - отметила Кравчук.

Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

Бужанский предлагает взамен перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.

  • Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
  • 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
  • Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
  • Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского в Facebook
  • Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362).
  • Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.
  • Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".
  • Нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинцев 17 июля продолжить протест против законопроекта Бужанского.
  • Движение сопротивления капитуляции анонсировало продолжение акции "Руки прочь от языка!" под Радой 17 июля.
  • Глава Рады Дмитрий Разумков закрыл сессию без рассмотрения законопроекта.
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