Законопроект Бужанского не будут рассматривать осенью - нардеп Кравчук
Об этом Радио Свобода сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
"Поскольку к осени он (проект закона Бужанского - ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - заявила Кравчук.
По мнению Кравчук, решение о внесении в повестку дня законопроекта - ошибочно.
"Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики - ред.) рекомендовали его отклонить", - отметила Кравчук.
Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.
Бужанский предлагает взамен перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.
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