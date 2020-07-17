Законопроект Бужанского не будут рассматривать осенью - нардеп Кравчук

17 июля, 2020, 17:36

Законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362, предлагающий отменить положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по переводу русскоязычных школ на украинский язык преподавания, не будет рассматриваться в Верховной Раде осенью

Об этом Радио Свобода сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Поскольку к осени он (проект закона Бужанского - ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - заявила Кравчук.

По мнению Кравчук, решение о внесении в повестку дня законопроекта - ошибочно.

"Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики - ред.) рекомендовали его отклонить", - отметила Кравчук.

Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

Бужанский предлагает взамен перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.