Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба"
16 июля, 2020, 15:54
Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который является автором законопроекту об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык преподавания, попал в базу "Миротворца"
Об этом сообщает сайт базы.
Его назвали "украинофобом" и "провокатором".
"Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни", - говорится в профиле нардепа.
- Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях "авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
- Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском языке в школах.
- Украинцев призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.
- 16 июля тысячи людей пришли на митинг у здания Верховной Рады, чтобы выразить протест против законопроекта Бужанского.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-