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Espreso.tvОбществоНардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба"

Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба"


фото: Главком
Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который является автором законопроекту об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык преподавания, попал в базу "Миротворца"

Об этом сообщает сайт базы.

Его назвали "украинофобом" и "провокатором".

"Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни", - говорится в профиле нардепа.

  • Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях "авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
  • Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском языке в школах.
  • Украинцев призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.
  • 16 июля тысячи людей пришли на митинг у здания Верховной Рады, чтобы выразить протест против законопроекта Бужанского.

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