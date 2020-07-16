В Запорожье под облсоветом состоялся митинг в поддержку украинского языка

16 июля, 2020, 23:10

16 июля под стенами Запорожского областного совета состоялась акция в поддержку государственного языка

Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции требовали отзыва законопроекта народного депутата Бужанского.

Активисты принесли национальные флаги и плакаты с лозунгами "Мешает язык? Долой в Ростов!", "Каждое слово на украинском - это кирпичик в фундамент государства", "Защитим язык" и другие.

"Язык - это именно то, что сохраняет украинскую нацию. Язык - это тот цементный раствор, скрепляющий по кирпичу всю украинскую нацию как стену прочную, крепкую. Без языка - не будет нации. Поэтому считаю, чтобы мы не обсуждали, язык есть, язык будет ", - сказал во время митинга ветеран войны в Донбассе Михаил Пирог.

Во время акции организаторы также собирали подписи под обращением в областной совет с требованием немедленно созвать внеочередное заседание и принять соответствующее обращение к Верховной Раде.

"Ни один закон в Украине не запрещает человеку выбирать язык бытового общения. Отрасль образования является первичной во влиянии на формирование молодого поколения как сознательного гражданина и активного члена гражданского общества, поэтому так важно, чтобы преподавание в школах было на украинском языке. Учитывая выше сказанное, требуем от депутатов и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова снять с рассмотрения Верховной Рады Украины законопроект 3262 и больше не возвращаться к его рассмотрению ", - говорится в обращении, которое участники акции просят принять Запорожскую областную раду.