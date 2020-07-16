В Запорожье под облсоветом состоялся митинг в поддержку украинского языка
Об этом сообщает Радио Свобода.
Участники акции требовали отзыва законопроекта народного депутата Бужанского.
Активисты принесли национальные флаги и плакаты с лозунгами "Мешает язык? Долой в Ростов!", "Каждое слово на украинском - это кирпичик в фундамент государства", "Защитим язык" и другие.
"Язык - это именно то, что сохраняет украинскую нацию. Язык - это тот цементный раствор, скрепляющий по кирпичу всю украинскую нацию как стену прочную, крепкую. Без языка - не будет нации. Поэтому считаю, чтобы мы не обсуждали, язык есть, язык будет ", - сказал во время митинга ветеран войны в Донбассе Михаил Пирог.
Во время акции организаторы также собирали подписи под обращением в областной совет с требованием немедленно созвать внеочередное заседание и принять соответствующее обращение к Верховной Раде.
"Ни один закон в Украине не запрещает человеку выбирать язык бытового общения. Отрасль образования является первичной во влиянии на формирование молодого поколения как сознательного гражданина и активного члена гражданского общества, поэтому так важно, чтобы преподавание в школах было на украинском языке. Учитывая выше сказанное, требуем от депутатов и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова снять с рассмотрения Верховной Рады Украины законопроект 3262 и больше не возвращаться к его рассмотрению ", - говорится в обращении, которое участники акции просят принять Запорожскую областную раду.
- Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
- 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
- Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
- Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского в Facebook
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362).
- Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.
- Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".
- Нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинцев 17 июля продолжить протест против законопроекта Бужанского.
- Движение сопротивления капитуляции анонсировало продолжение акции "Руки прочь от языка!" под Радой 17 июля.
- Законопроект появился в повестке дня Верховной Рады на 17 июля.
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