Законопроект Бужанского против дерусификации школьного образования появился в повестке дня Рады на 17 июля

16 июля, 2020, 23:03

Законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362, предлагающий отменить положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по переводу русскоязычных школ на украинский язык преподавания, появился в повестке дня Верховной Рады на 17 июля