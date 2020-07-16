 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаконопроект Бужанского против дерусификации школьного образования появился в повестке дня Рады на 17 июля

Законопроект Бужанского против дерусификации школьного образования появился в повестке дня Рады на 17 июля

Законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362, предлагающий отменить положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по переводу русскоязычных школ на украинский язык преподавания, появился в повестке дня Верховной Рады на 17 июля

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Содокладывать по законопроекту должен глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

Бужанский предлагает взамен перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.

  • Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
  • 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
  • Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
  • Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекту однопартийца Максима Бужанского в Facebook
  • Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362).
  • Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.
  • Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".
  • Нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинцев 17 июля продолжить протест против законопроекта Бужанского.
  • Движение сопротивления капитуляции анонсировало продолжение акции "Руки прочь от языка!" под Радой 17 июля.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать