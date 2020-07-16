Законопроект Бужанского против дерусификации школьного образования появился в повестке дня Рады на 17 июля
16 июля, 2020, 23:03
Законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского №2362, предлагающий отменить положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного по переводу русскоязычных школ на украинский язык преподавания, появился в повестке дня Верховной Рады на 17 июля
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Содокладывать по законопроекту должен глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.
Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.
Бужанский предлагает взамен перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.
- Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
- 13 июля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.
- Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.
- Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекту однопартийца Максима Бужанского в Facebook
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362).
- Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.
- Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба".
- Нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович призвал украинцев 17 июля продолжить протест против законопроекта Бужанского.
- Движение сопротивления капитуляции анонсировало продолжение акции "Руки прочь от языка!" под Радой 17 июля.
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