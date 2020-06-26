Взрыв на Позняках: дом полностью снесут, - Кличко
26 июня, 2020, 15:23
Жилой дом на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, будет демонтирован
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает НВ .
"Уже разрабатывают специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал он.
По словам Кличко, специальная комиссия обследовала соседние секции возле дома.
Согласно выводам, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлечь их обвал, специалисты не обнаружили.
Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 г., в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лицах. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании , которая обслуживала этот дом.
- 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на утро 23 июня спасатели обнаружили тела 5 погибших в результате взрыва людей.
- 12 пострадавшим семьям вручили ключи от нового жилья .
- Основной версией о причинах взрыва в жилой многоэтажке на Позняках в Киеве следствие считает нарушение технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз".
Читайте также
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие