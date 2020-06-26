Взрыв на Позняках: дом полностью снесут, - Кличко

26 июня, 2020, 15:23

Жилой дом на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, будет демонтирован

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает НВ .

"Уже разрабатывают специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал он.

По словам Кличко, специальная комиссия обследовала соседние секции возле дома.

Согласно выводам, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлечь их обвал, специалисты не обнаружили.

Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.