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Espreso.tvОбществоВзрыв на Позняках: дом полностью снесут, - Кличко

Взрыв на Позняках: дом полностью снесут, - Кличко


фото: reuters
Жилой дом на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, будет демонтирован

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает НВ .

"Уже разрабатывают специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал он.

По словам Кличко, специальная комиссия обследовала соседние секции возле дома.

Согласно выводам, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлечь их обвал, специалисты не обнаружили.

Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

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