Взрыв в многоэтажке в Киеве: Геращенко назвал основную версию следствия

26 июня, 2020, 07:55

Основной версией о причинах взрыва в жилой многоэтажке на Позняках в Киеве следствие считает нарушение технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз"

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки и были сообщения свидетелей, что был запах газа ", - сказал Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, если версия подтвердится, могут появиться судебные иски по компенсации всех расходов, которые понесли жители этого дома и государство.

В то же время Геращенко отметил, что сейчас в этом деле ни одному лицу не предъявлено подозрение.

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