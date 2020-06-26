Взрыв в многоэтажке в Киеве: Геращенко назвал основную версию следствия
Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" заместитель главы МВД Антон Геращенко.
"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки и были сообщения свидетелей, что был запах газа ", - сказал Геращенко.
По словам заместителя главы МВД, если версия подтвердится, могут появиться судебные иски по компенсации всех расходов, которые понесли жители этого дома и государство.
В то же время Геращенко отметил, что сейчас в этом деле ни одному лицу не предъявлено подозрение.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших людях. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на утро 23 июня спасатели обнаружили тела 5 погибших в результате взрыва людей.
- 12 пострадавшим семьям вручили ключи от нового жилья .
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