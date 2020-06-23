Спасатели нашли пятого погибшего в результате взрыва в киевской многоэтажке
23 июня, 2020, 07:54
По состоянию на 3:30 вторника, 23 июня, сотрудники ГСЧС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека (всего спасатели нашли 5 погибших). По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г. н. Э., которого опознал сосед", - говорится в сообщении .
С начала спасательно-поисковых работ из-под завалов изъяли тела двух женщин 1943 н. и 1974 г. н. э., а также трех мужчин 1991 р., 1967 г. н. э., 1976 г. н. э.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лица . Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании , которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненным . 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
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