Спасатели нашли пятого погибшего в результате взрыва в киевской многоэтажке

23 июня, 2020, 07:54

По состоянию на 3:30 вторника, 23 июня, сотрудники ГСЧС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека (всего спасатели нашли 5 погибших). По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г. н. Э., которого опознал сосед", - говорится в сообщении .

С начала спасательно-поисковых работ из-под завалов изъяли тела двух женщин 1943 н. и 1974 г. н. э., а также трех мужчин 1991 р., 1967 г. н. э., 1976 г. н. э.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb