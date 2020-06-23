 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСпасатели нашли пятого погибшего в результате взрыва в киевской многоэтажке

Спасатели нашли пятого погибшего в результате взрыва в киевской многоэтажке

По состоянию на 3:30 вторника, 23 июня, сотрудники ГСЧС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека (всего спасатели нашли 5 погибших). По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г. н. Э., которого опознал сосед", - говорится в сообщении .

С начала спасательно-поисковых работ из-под завалов изъяли тела двух женщин 1943 н. и 1974 г. н. э., а также трех мужчин 1991 р., 1967 г. н. э., 1976 г. н. э.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать