Взрыв на Позняках: Зеленский передал ключи от нового жилья 12 семьям
Об этом сообщает Офис президента.
Президент передал ключи от 12 квартир для пострадавших от взрыва. Он также пообещал до конца месяца предоставить жилье всем.
"Все 40 квартир - это под нашим личным контролем, их выдадим течение месяца. Сейчас первые 12 квартир хотим вам отдать, прежде всего, тем семьям, где дети. Отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал Зеленский.
Он добавил, что это новые квартиры.
"Новые квартиры, надо сделать ремонт, люди не будут его делать", - сказал президент.
Зеленский также обратился к городскому голове Виталию Кличко с просьбой помочь с ремонтом людям.
"Общаемся с пострадавшими, делаем все, то, что касается жилья. Мы решаем текущие вопросы, делаем все, чтобы люди вернулись к нормальной жизни", - сказал Кличко.
Кличко в Telegram добавил, что город работает над восстановлением документов пострадавших жителей, чтобы люди получили компенсации, от 50 до 100 тысяч гривен на семью.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 года, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 года, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдены тела 3 погибших.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается невыясненной. 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси.
- По состоянию на 3:30 вторника, 23 июня, сотрудники ГСЧС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве.
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