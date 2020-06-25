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Espreso.tvОбществоВзрыв на Позняках: Зеленский передал ключи от нового жилья 12 семьям

Взрыв на Позняках: Зеленский передал ключи от нового жилья 12 семьям


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья части людей, которые пострадали от взрыва в многоэтажке на киевских Позняках

Об этом сообщает Офис президента.

Президент передал ключи от 12 квартир для пострадавших от взрыва. Он также пообещал до конца месяца предоставить жилье всем.

"Все 40 квартир - это под нашим личным контролем, их выдадим течение месяца. Сейчас первые 12 квартир хотим вам отдать, прежде всего, тем семьям, где дети. Отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это новые квартиры.

"Новые квартиры, надо сделать ремонт, люди не будут его делать", - сказал президент.

Зеленский также обратился к городскому голове Виталию Кличко с просьбой помочь с ремонтом людям.

"Общаемся с пострадавшими, делаем все, то, что касается жилья. Мы решаем текущие вопросы, делаем все, чтобы люди вернулись к нормальной жизни", - сказал Кличко.

Кличко в Telegram добавил, что город работает над восстановлением документов пострадавших жителей, чтобы люди получили компенсации, от 50 до 100 тысяч гривен на семью.

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