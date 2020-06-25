Взрыв на Позняках: Зеленский передал ключи от нового жилья 12 семьям

25 июня, 2020, 18:13

Об этом сообщает Офис президента.

Президент передал ключи от 12 квартир для пострадавших от взрыва. Он также пообещал до конца месяца предоставить жилье всем.

"Все 40 квартир - это под нашим личным контролем, их выдадим течение месяца. Сейчас первые 12 квартир хотим вам отдать, прежде всего, тем семьям, где дети. Отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это новые квартиры.

"Новые квартиры, надо сделать ремонт, люди не будут его делать", - сказал президент.

Зеленский также обратился к городскому голове Виталию Кличко с просьбой помочь с ремонтом людям.

"Общаемся с пострадавшими, делаем все, то, что касается жилья. Мы решаем текущие вопросы, делаем все, чтобы люди вернулись к нормальной жизни", - сказал Кличко.

Кличко в Telegram добавил, что город работает над восстановлением документов пострадавших жителей, чтобы люди получили компенсации, от 50 до 100 тысяч гривен на семью.