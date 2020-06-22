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Espreso.tvОбществоАваков был не против уйти в отставку, Зеленский не согласился, - СМИ

Аваков был не против уйти в отставку, Зеленский не согласился, - СМИ

Во время акций протеста министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал уйти в отставку, но президент Владимир Зеленский не захотел этого

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По информации издания, в разгар акций в разговоре с Зеленским глава МВД якобы говорил, что готов добровольно уйти в отставку, но президент не согласился.

"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и должны останемся ", - говорят в окружении самого президента.

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