Аваков был не против уйти в отставку, Зеленский не согласился, - СМИ
22 июня, 2020, 13:29
Во время акций протеста министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал уйти в отставку, но президент Владимир Зеленский не захотел этого
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
По информации издания, в разгар акций в разговоре с Зеленским глава МВД якобы говорил, что готов добровольно уйти в отставку, но президент не согласился.
"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и должны останемся ", - говорят в окружении самого президента.
- Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.
- Парламентская фракция "Голос" собирала подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля.
- Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не планирует быть "вечным" руководителем МВД .
- Президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно увольнения главы МВД Арсена Авакова.
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18 июня на заседании фракции, где через видеосвязь присутствовал и президент Владимир Зеленский , депутаты сообщили, что не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть Аваков
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