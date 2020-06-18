"Потому что там Аваков": в "Слуге народа" объяснили, почему не поддержали программу Кабмина

18 июня, 2020, 20:40

Об этом Общественному радио рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две трети голосов и чтобы депутаты выразили недоверие такому министру, независимо от его фамилии. Ведь потом эти голоса надо найти и в зале. Также когда поднимается вопрос отставки того или иного министра, то надо понимать действительно уже есть человек, который мог бы возглавить и справиться с министерством, вроде, министерства внутренних дел ", - сказала она.