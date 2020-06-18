"Потому что там Аваков": в "Слуге народа" объяснили, почему не поддержали программу Кабмина
18 июня, 2020, 20:40
Сегодня на заседании фракции, где через видеосвязь присутствовал и президент Владимир Зеленский , депутаты сообщили, что не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть Аваков
Об этом Общественному радио рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
"Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две трети голосов и чтобы депутаты выразили недоверие такому министру, независимо от его фамилии. Ведь потом эти голоса надо найти и в зале. Также когда поднимается вопрос отставки того или иного министра, то надо понимать действительно уже есть человек, который мог бы возглавить и справиться с министерством, вроде, министерства внутренних дел ", - сказала она.
- Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.
- Парламентская фракция "Голос" собирала подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля.
- Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не планирует быть "вечным" руководителем МВД .
- Президент Владимир Зеленский назвал условия , при которых возможно увольнение главы МВД Арсена Авакова.
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