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Espreso.tvОбщество"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Авакова

"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Авакова

Парламентская фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в Facebook.

"Инициируем внеочередное заседание для вынесения постановления об отставке Авакова. Если не хотят ставить так в повестку дня, то поможем. Нужно 150 подписей", - сообщил он.

  • Правоохранительный комитет Рады не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова за 6 дней работы.
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