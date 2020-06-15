"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Авакова

15 июня, 2020, 18:57

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в Facebook.

"Инициируем внеочередное заседание для вынесения постановления об отставке Авакова. Если не хотят ставить так в повестку дня, то поможем. Нужно 150 подписей", - сообщил он.