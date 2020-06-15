"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Авакова
15 июня, 2020, 18:57
Парламентская фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова
Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в Facebook.
"Инициируем внеочередное заседание для вынесения постановления об отставке Авакова. Если не хотят ставить так в повестку дня, то поможем. Нужно 150 подписей", - сообщил он.
- Правоохранительный комитет Рады не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова за 6 дней работы.