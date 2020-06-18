Конкретная кандидатура: Зеленский сказал, в каком случае могут уволить Авакова
Об этом по итогам заседания фракции "Слуга народа" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.
"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - сказала Кравчук.
При этом она добавила, что Зеленский попросил о политической ответственности.
"Он понимает, что есть определенные проблемы с некоторыми министрами. И это поддержал премьер-министр, никто не держится за кресла, даже если иммунитет. Если две трети фракции будут считать работу любого министра неудовлетворительной, то мы будем ставить вопрос об увольнении такого министра ", - заявила Кравчук.
- Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.
- Парламентская фракция "Голос" собирала подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля.
- Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не планирует быть "вечным" руководителем МВД .
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