Конкретная кандидатура: Зеленский сказал, в каком случае могут уволить Авакова

18 июня, 2020, 15:27

Об этом по итогам заседания фракции "Слуга народа" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - сказала Кравчук.

При этом она добавила, что Зеленский попросил о политической ответственности.

"Он понимает, что есть определенные проблемы с некоторыми министрами. И это поддержал премьер-министр, никто не держится за кресла, даже если иммунитет. Если две трети фракции будут считать работу любого министра неудовлетворительной, то мы будем ставить вопрос об увольнении такого министра ", - заявила Кравчук.