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Espreso.tvОбществоКонкретная кандидатура: Зеленский сказал, в каком случае могут уволить Авакова

Конкретная кандидатура: Зеленский сказал, в каком случае могут уволить Авакова


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно увольнение главы МВД Арсена Авакова

Об этом по итогам заседания фракции "Слуга народа" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра внутренних дел или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - сказала Кравчук.

При этом она добавила, что Зеленский попросил о политической ответственности.

"Он понимает, что есть определенные проблемы с некоторыми министрами. И это поддержал премьер-министр, никто не держится за кресла, даже если иммунитет. Если две трети фракции будут считать работу любого министра неудовлетворительной, то мы будем ставить вопрос об увольнении такого министра ", - заявила Кравчук.

  • Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.
  • Парламентская фракция "Голос" собирала подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля.
  • Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не планирует быть "вечным" руководителем МВД .
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