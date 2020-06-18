Аваков не будет "вечным" министром МВД, - Геращенко

18 июня, 2020, 13:29

Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не планирует быть "вечным" руководителем МВД

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина .

"Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", - сказал Геращенко.

Отмечается, ранее возле Верховной Рады в четверг, 18 июня, проходила акция "против иммунитета" для Авакова.

Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.

Парламентская фракция "Голос" собирала подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля.

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