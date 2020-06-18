Аваков не будет "вечным" министром МВД, - Геращенко
18 июня, 2020, 13:29
Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не планирует быть "вечным" руководителем МВД
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина .
"Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", - сказал Геращенко.
Отмечается, ранее возле Верховной Рады в четверг, 18 июня, проходила акция "против иммунитета" для Авакова.
- Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.
- Парламентская фракция "Голос" собирала подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля.
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