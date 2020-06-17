Комитет ВР поддержал постановление об отставке Авакова
17 июня, 2020, 17:10
Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова
Об этом сообщила пресс- служба партии "Голос" в Twitter.
"Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" в повестку дня сессии", - говорится в сообщении.
Там добавили, что комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады.
Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова! Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление «Голоса» в повестку дня сессии- Голос (@GolosZmin) June 17, 2020
ОБНОВЛЕНО: Комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады.- Голос (@GolosZmin) June 17, 2020
Это решение не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке.
- Парламентская фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
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