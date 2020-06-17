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Espreso.tvОбществоКомитет ВР поддержал постановление об отставке Авакова

Комитет ВР поддержал постановление об отставке Авакова


фото: 24tv
Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщила пресс- служба партии "Голос" в Twitter.

"Правоохранительный комитет парламента решил внести соответствующее постановление "Голоса" в повестку дня сессии", - говорится в сообщении.
 
Там добавили, что комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады.
 

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