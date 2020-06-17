Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня ВР на этой неделе, - председатель комитета

17 июня, 2020, 22:39

Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам депутата, сегодня комитет рекомендовал включение в повестку дня сессии данного постановления, но не рассматривал ее по существу.

"Согласно регламенту, постановление включается в повестку дня автоматически после решения комитета. Соответственно, комитет на своем следующем заседании, 1 июля, будет рассматривать данное постановление по существу и даст свою оценку", - сказал Монастырский.

Председатель комитета добавил, что ожидать рассмотрения постановления в сессионном зале на этой неделе не нужно.

"Я не так давно закончил комитет и уже видел, что была искажена информация о том, что якобы комитет принял постановление, но он его не рассматривал по существу, и рассмотрение будет уже первого числа. Тогда уже будет логично говорить о том, как комитет оценит это постановление. Ни завтра, ни послезавтра его в повестке дня не будет", - сказал он.

Народный депутат добавил, что в украинском законодательстве сейчас не предусмотрена процедура увольнения одного министра.

"Сразу отмечу, что согласно закону о Кабинете министров, Верховная Рада не может увольнять отдельного министра, но мы знаем, что такие случаи были, поэтому, я думаю, решение, скорее всего, в начале июля окажется в зале и будут определено путем голосования (...) ", - сказал он.

По его словам, если будет принята программа действий правительства, Кабмин, а значит и министр внутренних дел, получит иммунитет на год.

Однако, Монастырский заявил, что постановление, зарегистрированное нардепами фракций Голос, Слуга народа и Европейская солидарность - это политический символ и парламент должен его рассмотреть.