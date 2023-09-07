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Операция на Змеином, высадка в Крыму и вербовка пилота Ми-8: в Украине отмечают День военной разведки

7 сентября, 2023 четверг
11:06
Война с Россией

Сегодня отмечают День военной разведки Украины. 7 сентября 1992 года по указу президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины" был создан разведывательный орган стратегического уровня, который стал основой войска независимой страны

Еспресо.TV упоминает успешные операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины по сотрудничеству с Вооруженными Силами, нацгвардейцами и бойцами СБУ.

За время полномасштабной войны украинские разведчики вышли на новый качественный уровень подготовки. С начала военных действий, 24 февраля 2022, они находятся на передовой, выполняют спецоперации и успешно уничтожают врага, показывая свои мужество и героизм.

Среди последних громких операций была вербовка российского пилота Максима Кузьминова, который в августе перевез вертолет Ми-8АМТШ на территорию Волчанской общины на Харьковщине. Он вышел на связь с ГУР через телеграмм-канал. Спецоперация "Синица" продолжалась более 6 месяцев.

Также в ночь на 24 августа во временно оккупированном Крыму прошла совместная спецоперация Главного управления разведки Минобороны при поддержке Военно-Морских сил Украины. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время боестолкновения наши защитники дали отпор врагу. В украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

А вот кадры битвы за остров Змеиный показали только через год после спецоперации. Тогда, 8 мая 2022 года, группы спецназначения ГУР и Альфа СБУ высадились и штурмом забрали украинский остров.

Поздравление ко Дню военной разведки

Руководитель ГУР Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем военной разведки – взрывным тортом.

На видео Буданова принесли торт со свечами, а когда он задувал огонь, раздался звук взрыва, а затем зазвучала песня Happy Birthday To You.

Также глава ГУР написал, что вопреки преступно-убийственной, террористически разрушительной агрессии России, Украина отмечает День военной разведки.

"Успешные выполнение боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных внесли неоценимый вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев. Спасибо каждому из вас за службу, за все, что вы делаете за Победы, за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность, потому что разведка - это не только героические поступки и подвиги, это, прежде всего - напряженный, тяжелый ежедневный труд, требующий больших усилий, постоянной выдержки, воли, знаний и мастерства ради общегосударственных и национальных интересов ", - подытожил Буданов.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским военным разведчикам за их работу.

"Профессиональные. Смелые. Незаметны для врага. С вами Украина всегда на несколько шагов впереди. Спасибо за каждый результат! С Днем военной разведки Украины!" - написал президент .

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил боевых собратьев, воинов-разведчиков и всех причастных с профессиональным праздником.

"О большинстве успешных операций разведки не принято рассказывать публично. Военные разведчики не раскрывают своих лиц, не называют имен. Они часто ходят по лезвию. Действуют там, где многим не под силу. Четко, взвешенно, последовательно и болезненно для противника. Спасибо за службу нашим разведчикам! Всместе - к Победе!" – отметил генерал.

Заместитель министра обороны Анна Маляр написала: "Сегодня мы чествуем отвагу этих защитников и защитниц. Вспоминаем жертвенность и преданность тех разведчиков, которые, к сожалению, положили свою жизнь на алтарь борьбы с российским агрессором. Спасибо всем разведчикам за ежедневное приближение победы".
К поздравлениям присоединился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский
"Ваше мужество и интеллект являются основой многих успешных операций, которые приближают нас к победе! Идем вперед! Слава Украине!" – написал генерал-полковник.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что качество и скорость оценки оперативной ситуации, а также понимание стратегий российских оккупантов, влияют на успехи военных действий.

"Благодаря вашему опыту и умению получать информацию мы можем не только сдерживать врага, но и эффективно освобождать оккупированные территории", – обратился генерал-лейтенант к разведчикам.

Наев отдал честь павшим разведчикам, пожертвовавшим своими жизнями, чтобы разрушить стратегические планы Москвы по быстрому захвату Украины.

  • 5 сентября по случаю Дня военной разведки НБУ ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины". Также Продакшн MONOTON Music Label представил видеоклип и трек с цитатами главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, к годовщине создания подразделения.
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